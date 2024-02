'Mercedes ziet Antonelli als plan A, Alonso plan B'

Het team van Mercedes staat aan de vooravond van een belangrijk jaar in de Formule 1. Ze willen sportieve revanche gaan nemen na twee tegenvallende seizoenen en ze moeten op zoek gaan naar een vervanger van Lewis Hamilton. Mogelijk maakt het team een zeer opvallende keuze.

Hamilton maakte anderhalve week geleden bekend dat hij per 2025 voor het team van Ferrari gaat rijden. Het is een enorme transfer en niet veel mensen zagen dit aankomen. Mercedes staat voor een zware taak, want het vervangen van een zevenvoudig wereldkampioen is niet makkelijk. Er worden veel namen genoemd, maar het lijkt er sterk op dat Mercedes nog niet direct een keuze gaat maken. Veel coureurs lopen uit hun contract en er kan veel gaan gebeuren.

Er worden veel namen genoemd, maar het gaat hier niet alleen om ervaren coureurs. Ook het grote talent Andrea Kimi Antonelli lijkt een kans te maken. De jonge Italiaan debuteert dit jaar in de Formule 2 en hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes. Volgens The Race is Antonelli zelfs plan A voor Mercedes voor 2025. De jonge Italiaan moet hiervoor wel goed gaan scoren in het aanstaande Formule 2-seizoen. Volgens The Race ziet Mercedes tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso als plan B.