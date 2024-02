Alonso waarschuwt concurrentie: "Ben fitter dan ooit!"

Het team van Aston Martin heeft vandaag het doek getrokken van de nieuwe AMR24. Na een succesvol 2023, hopen ze aankomend seizoen weer te kunnen strijden om het zilverwerk. Fernando Alonso wil weer op de podiumplekken gaan vechten en hij voelt zich fitter dan ooit.

Alonso is met zijn 42 jaar met afstand de oudste coureur van het Formule 1-veld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen liet vorig jaar zien dat leeftijd slechts een getal is, hij pakte meerdere podiumplaatsen en hij betoverde de fans met mooie en gewaagde inhaalacties. Men verwacht dan ook veel van de Spanjaard in het aankomende Formule 1-seizoen. Met de AMR24 wil hij gaan schitteren.

Vlak na de launch van de AMR24 was Alonso nogal duidelijk over zijn ambities. Hij voelt zich zeker geen veldvulling en aan De Telegraaf laat hij weten hoe hij zich voelt: "Ik voel mij fitter dan ooit. Als ik kijk naar de resultaten die uit de fysieke tests zijn gekomen, dan heb ik nog nooit zo goed gescoord. We hebben wat dingen anders gedaan deze winter. Zo hebben we een voedingsdeskundige toegevoegd aan het team en ik nu bijvoorbeeld meer plantaardig voedsel. Ik wil niet nog een paar jaar in de Formule 1 blijven rijden puur om er te zijn en lol te hebben. Zo'n persoon en zo'n coureur ben ik niet. Als ik na dit jaar doorga, moet het bij mijzelf beginnen en ik met ik 200 procent kunnen geven."