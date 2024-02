Dit is de nieuwe AMR24 van Aston Martin

Het team van Aston Martin is de week goed begonnen. De Britse renstal heeft het doek van hun nieuwe auto getrokken op het circuit van Silverstone. De wagen luistert naar de naam AMR24 en hiermee gaan Fernando Alonso en Lance Stroll op jacht naar nieuwe successen.

Aston Martin kende vorig jaar een verrassend sterk seizoen in de Formule 1. Ervaren rot Alonso stond meerdere keren op het podium en ze mengden zich in de strijd om de tweede plek achter Red Bull Racing. Dat plannetje mislukte, maar dat betekent niet dat Aston Martin geen ambities heeft. Met de zojuist onthulde AMR24 willen ze de jacht gaan openen. Op bestuurlijk vlak is er weinig veranderd en dat kan dus een voordeel zijn voor Aston Martin.

AMR24 Reveal | Hyper-focus



One team of many. One shared objective.



This is #AMR24. This is hyper-focus. pic.twitter.com/Cux5XCeD90