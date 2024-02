Jordan heeft twijfels over Russell als Mercedes-kopman

Toto Wolff ziet in George Russell de ideale kopman van Mercedes. Oud-teambaas Eddie Jordan twijfelt daarover, ook mede doordat Lewis Hamilton nog de overhand heeft binnen de organisatie. In een gesprek met de internationale media zei de Ier na de opmerkelijke transfer van Hamilton: "Na alle Lewis-discussie is George iets waar nog niet genoeg over gesproken is", begon hij, opgetekend door PlanetF1.com.

"George heeft de potentie om de volgende kopman in het team te worden. Hij is van de generatie van Lando Norris en Charles Leclerc. Ik kan mij echter geen nieuwe teamleider voor mij zien als Lewis vertrekt, daar bestaat geen twijfel over."

'Lewis heeft het nog'

Jordan ziet dat Hamilton nog steeds de snelheid heeft om het Russell erg lastig te maken. "Laten we eerlijk zijn: George heeft één Grand Prix gewonnen", vertelde Jordan eerder aan de Formula For Success-podcast. "Denk ik dat hij volgend jaar of het jaar erna wereldkampioen kan worden? Ik denk gewoon dat Lewis nog te goed is."

“Toen Lewis begin dit jaar nog niet helemaal de auto had die hij wilde, kon George daar omheen rijden. Lewis maakte zich er niet druk om, omdat... niet dat hij er geen last van had, maar hij had gewoon niet het gevoel dat de auto goed genoeg was om de klus te klaren."

“Maar toch, naarmate het seizoen vorderde, kreeg Lewis zijn mojo bij elkaar. En hij liet ons allemaal opkijken en zeggen: Hmm, misschien heeft Lewis het nog. En ik denk dat hij vanwege de verandering daarom naar Ferrari is gegaan."