'Externe advocaat sprak urenlang met Horner'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner moest zich gisteren melden bij de externe advocaat van Red Bull Racing. Het is onderdeel van het onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het gesprek met de advocaat duurde in ieder geval zeer lang.

Het nieuws over het mogelijke grensoverschrijdend gedrag van Horner schokte begin deze week de Formule 1-wereld. Het Red Bull-concern bevestigde aan De Telegraaf en F1-Insider dat ze bezig zijn met een onafhankelijk onderzoek naar Horner. De teambaas ontkende dat hij iets zou hebben gedaan, maar hij mocht wel gewoon blijven werken terwijl het onderzoek loopt. Het is de verwachting dat het nog wel eventjes duurt voordat er een beslissing wordt genomen.

De Telegraaf meldt dat Horner gisteren in gesprek ging met de externe advocaat die het onderzoek uitvoert voor Red Bull. Het gesprek vond plaats op een geheime locatie in de Britse hoofdstad Londen, het was de verwachting dat dit gesprek zou plaatsvinden op de fabriek in Milton Keynes, maar dat gebeurde dus toch niet. Volgens De Telegraaf duurde het gesprek zeer lang. In de vroege ochtend schoof Horner aan en pas aan het begin van de avond werd het afgerond. De toekomst van Horner bij Red Bull is nog steeds onduidelijk, het is ook niet zeker of hij volgende week aanwezig is bij de launch van de RB20.