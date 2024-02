'Vandaag geen duidelijkheid over toekomst Horner'

Het is vandaag een belangrijke dag voor Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Hij gaat vandaag in gesprek met de externe advocaat over zijn mogelijke grensoverschrijdende gedrag. Het lijkt er nog niet op dat er snel duidelijkheid zal volgen over zijn toekomst.

Begin deze week ging er een schok door de Formule 1-wereld toen Red Bull bevestigde dat er een onafhankelijk onderzoek was gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het nieuws werd door Red Bull bevestigd aan De Telegraaf en F1-Insider, maar ze wilden verder niets zeggen over de zaak. Wat Horner precies zou hebben gedaan, blijft hierdoor onduidelijk. In de Duitse media werd gesproken over een foto die Horner zou hebben verstuurd, maar er wordt ook gewezen naar zijn managementstijl.

Vandaag moet Horner zich in ieder geval melden bij de externe advocaat die door Red Bull op de zaak is gezet. Volgens Sky Sports-reporter Craig Slater zal dit niet gebeuren op de fabriek in Milton Keynes, maar op een centrale locatie in de Britse hoofdstad Londen. In de studio van Sky Sports News meldde Slater dat het onwaarschijnlijk is dat er vandaag meer duidelijkheid komt over de toekomst van Horner bij Red Bull. De reporter stelt dat het gaat om een klacht van een vrouwelijke werknemer en dat het zou gaan om controlerend en mogelijk dwangmatig gedrag.