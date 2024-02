'Hamilton mag geen Mercedes-personeel meenemen naar Ferrari'

Lewis Hamilton maakte vorige week bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor Ferrari. Dat betekent dus ook dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen na dit jaar afscheid neemt van Mercedes. Het is echter nog maar de vraag of hij Mercedes-personeel kan meenemen naar Ferrari.

Hamiltons transfer zorgde voor een flinke schok in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had eerder immers zijn liefde aan Mercedes verklaard. Hij rijdt al sinds 2013 voor de Duitse renstal en hij was extreem succesvol in dienst van het team. Hij won tientallen races en hij won zes van zijn zeven wereldtitels in een Mercedes. Hamiltons vertrek kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel, voor de Brit gaat er echter een jeugddroom in vervulling.

Direct na zijn transfer vroeg men zich af of Hamilton ook Mercedes-personeel mee zou nemen naar Ferrari. De namen van zijn race-engineer Peter 'Bono' Bonnington en Andrew Shovlin werden genoemd. Maar volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is het zeer onwaarschijnlijk dat Hamilton deze kopstukken mee gaat nemen naar Ferrari. Hij zou namelijk een zogenaamde 'non-poaching-clausule' in zijn contract hebben staan. Dat houdt in dat hij geen personeel mag meenemen naar zijn nieuwe werkgever. Daarnaast is het ook zo dat vertrekkend personeel eerst met gardening leave moet waardoor ze pas verlaat aan de slag zouden kunnen gaan.