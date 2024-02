'Newey blijft Red Bull trouw bij vertrek Horner'

Het team van Red Bull Racing bevindt zich deze week in het middelpunt van de aandacht. Het Oostenrijkse concern is immers een onafhankelijk onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Het lijkt er op dat Adrian Newey niet zal vertrekken, als Horner dat wel moet doen.

Het onderzoek naar Horner zorgde afgelopen maandag voor een enorme schokgolf in de Formule 1. Niemand weet wat er precies aan de hand is. De Telegraaf en F1-Insider meldden het nieuws als eerste en Red Bull bevestigde tegenover die mediums dat ze inderdaad bezig zijn met een onafhankelijk onderzoek. Horner ontkent alle beschuldigingen en op vrijdag zal hij in gesprek gaan met de externe advocaat.

Als Horner moet vertrekken, is dat sportief gezien een flinke klap voor Red Bull. Het lijkt er in ieder geval niet op dat topontwerper Adrian Newey dan ook zal vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. F1-Insider meldt namelijk dat Newey aan Red Bull heeft laten weten dat hij ook voor hen zal blijven werken als Horner moet vertrekken. Het Duitse medium meldt dat de contracten van Horner en Newey in het verleden aan elkaar waren gekoppeld, maar dat dit nu niet meer het geval is. Volgens F1-Insider zijn de vriendschapsband tussen beide ook veel minder sterk zijn dan voorheen.