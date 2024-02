Sainz baalt van aanstaande Ferrari-exit

Lewis Hamilton maakte vorige week bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Dat betekent dat Carlos Sainz op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever. Sainz toonde zich strijdbaar, maar hij geeft nu toch aan dat hij een beetje baalt.

Sainz was geruime tijd in gesprek met Ferrari over een contractverlenging. De Spanjaard beschikt over een contract dat eind dit jaar afloopt en hij maakte er geen geheim van dat hij graag verder wilde gaan. Ferrari koos er echter voor de stunt van de eeuw en ze weekten Lewis Hamilton los bij Mercedes. Sainz gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar het is vooralsnog onduidelijk bij wel team hij uit gaat komen.

Sainz toonde zich strijdbaar in zijn eerste reacties op zijn aanstaande vertrek bij Ferrari. Nu geeft hij eerlijk toe dat hij een beetje baalt van zijn aanstaande vertrek. Sainz wil echter nog wel alles gaan geven voor Ferrari, zo stelt hij in gesprek met Sky Italia: "Het is zeker niet het beste gevoel om mee aan het seizoen te beginnen. Maar zodra ik mijn helm op doe in Bahrein en de baan op rijd, zal het enige doel zijn om te winnen en misschien zelfs om mee te vechten om de wereldtitel."