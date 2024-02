Verstappen verklapt eerste details van RB20

Het team van Red Bull Racing onthult volgende week de nieuwe RB20. De Oostenrijkse renstal hoopt met deze auto opnieuw een gooi te kunnen doen naar de wereldtitels. Hoe de auto eruit gaat zien, is nog niet bekend. Max Verstappen heeft echter al een geheimpje verklapt.

Verstappen was gisteren weer aanwezig bij een livestream van zijn vrienden van Team Redline. De Nederlandse regerend wereldkampioen wordt hier gevraagd naar de aanstaande RB20. Verstappen doet er niet geheimzinnig over en hij roept dat de auto er dit jaar precies hetzelfde uit zal zien dan in 2023. Het is geen verrassing, want de wagens van Red Bull zien er vrijwel elk jaar exact hetzelfde uit.