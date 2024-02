Sainz maakt eerste Ferrari-meters sinds pijnlijk Hamilton-nieuws

Vorige week werd duidelijk dat Carlos Sainz volgend jaar niet meer voor Ferrari rijdt. De Spaanse coureur wordt vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Sainz gaat niet bij de pakken neerzitten, hij heeft zijn eerste Ferrari-meters van het jaar er alweer op zitten.

Sainz kwam eerder al in actie tijdens een bandentest. Voor het eerst sinds het nieuws van zijn aanstaande Ferrari-exit heeft hij nu weer meters gedraaid. Ferrari deelt op sociale media dat Sainz gisteren op het circuit van Fiorano heeft gereden in de F1-75. Beide partijen willen dit jaar nog één keer gaan vlammen en met deze testmeters zetten ze die boodschap kracht bij. Gisteren nam overigens ook Arthur Leclerc plaats achter het stuur van de bolide.

.@Carlossainz55 putting in some pre-season laps in the F1-75 馃挭 pic.twitter.com/Lb4eFEwYzC