Is Hamilton gelijk de kopman bij Ferrari?

Het is geen geheim meer dat Lewis Hamilton per volgend jaar gaat rijden voor het team van Ferrari. De Brit verlaat daarvoor het team van Mercedes en dat is voor veel mensen een verrassing. Ralf Schumacher denkt dat Hamilton voor zijn plek zal moeten vechten bij Ferrari.

Bij Ferrari wordt Lewis Hamilton de teamgenoot van Charles Leclerc. De Monegask verlengde enkele weken geleden zijn contract bij Ferrari en dat zag men als een duidelijk teken voor de toekomst. Ferrari leek hier namelijk mee te zeggen dat Leclerc de nieuwe kopman zou gaan worden voor de toekomst. De Monegask is al zeer lang verbonden aan Ferrari, maar het is nog maar de vraag wat de komst van Hamilton met zijn positie gaat doen.

Ferrari werkte in de afgelopen seizoenen zonder aangewezen kopman. Charles Leclerc en Carlos Sainz kregen gelijke kansen en dat leek best goed te werken. De kans is dus aanwezig dat dit vanaf volgend jaar ook zo zal zijn. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat dit gaat gebeuren. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "Wanneer Hamilton bij Ferrari zit, zal hij gaan proberen om de nummer 1 van het team te zijn. Ik denk dat hij ervoor zal moeten gaan vechten, omdat Leclerc daar al langere tijd zit."