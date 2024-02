Stake verdwenen van Sauber-site na onderzoek

Het team van Sauber heeft mogelijk al een flink probleem voordat het seizoen is begonnen. De Zwitserse renstal staat dit jaar op de grid onder de naam Stake F1 Team, maar vanwege regels omtrent gokregels heet het team in sommige raceweekenden anders. Zwitserse regelgeving zorgt nu mogelijk voor meer moeilijkheden.

Deze ochtend werd duidelijk dat de Zwitserse kansspelautoriteit onderzoekt of Sauber mogelijk de gokregels overtreedt met de naam Stake F1 Team. Stake is immers een platform waar ook op kan worden gegokt. Daarom zal het team tijdens een aantal raceweekenden racen onder de naam Kick F1 Team. Het onderzoek in Zwitserland lijkt nu wel gevolgen te hebben, want de naam Stake is verdwenen van de Sauber-site. Het in sponsors gespecialiseerde platform meldt dat de naam is verdwenen. De Stake-logo's staan niet meer op de partnerlijst. Eerder werd er hier ook gesproken over 'Stake F1 Team Kick Sauber' en nu alleen nog over 'Sauber Motorsport'.

Het platform dat het nieuws als eerste meldde, kwam later met een correctie. Volgens hen was het zo dat Sauber de site heeft aangepast en dat de verwijzingen naar Stake daardoor waren verdwenen. Volgens het team heeft dit dan ook niets te maken met de mogelijke juridische procedure in Zwitserland.