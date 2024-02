Sainz strijdbaar: "Weet wat ik waard ben"

Het is geen geheim meer dat Carlos Sainz op zoek is naar een nieuwe werkgever voor 2025. Ferrari maakte vorige week immers bekend dat ze Lewis Hamilton hebben aangetrokken voor aankomend seizoen. Sainz blijft strijdvaardig, hij is zich bewust van wat hij kan doen.

Sainz beschikt over een contract dat eind dit jaar afloopt. De Spanjaard was geruime tijd met Ferrari in gesprek over zijn toekomst, deze kwamen echter ten einde nadat men Hamilton contracteerde. Sainz reageerde vlak na de bekendmaking van de komst van Hamilton al kort op zijn aanstaande vertrek. In een statement toonde hij zich strijdvaardig en beloofde hij snel met meer nieuws te komen.

Geen teleurstelling

Sainz heeft nu voor het eerst in het openbaar gereageerd op zijn aanstaande vertrek. De Spanjaard presenteerde zijn eigen kartteam en hij wordt geciteerd door Marca: "Nee, ik ben niet teleurgesteld. Ik weet natuurlijk best wel wat van wat er binnen het team speelt, dus ik had mij met het team voorbereid op de veranderingen voor de toekomst. Ik wil alleen niet aan iets anders denken, ik ga mijn uiterste best doen in mijn tijd dat ik nog bij het team zit."

Waarde

Sainz weet nog niet waar hij in 2025 gaat rijden. De Spaanse coureur heeft echter goede hoop en hij wil ook in 2025 laten zien wat hij waard is: "In mijn loopbaan heb ik altijd stappen vooruit gezet, elk jaar ben ik een beetje beter geworden. Dat is altijd mijn filosofie geweest. Ik ben mij bewust van wat ik als coureur waard ben en om die reden ben ik heel kalm als ik naar de toekomst kijk. Er zullen ongetwijfeld veel goede dingen gaan komen."