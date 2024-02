"Hamilton maakt eerste Mercedes-meters sinds Ferrari-aankondiging."

Lewis Hamilton schokte vorige week de Formule 1-wereld door bekend te maken dat hij per 2025 gaan rijden voor Ferrari. Hij laat zijn huidige werkgever Mercedes echter niet in de steek. Vandaag zit hij namelijk alweer achter het stuur van een Mercedes-bolide.

De teams van Mercedes en Aston Martin voeren deze week een bandentest uit voor Pirelli. Beide renstallen rijden een groot aantal rondjes op het circuit van Jerez in Spanje. Het Spaanse medium SoyMotor heeft Hamilton gespot achter het stuur van een Mercedes-wagen. Het is zijn eerste Mercedes-stint sinds zijn aangekondigde transfer naar Ferrari. Aston Martin zet Fernando Alonso in tijdens deze testdagen met de 2025-banden van Pirelli. Het is de verwachting dat Hamilton zijn Mercedes later deze week zal afstaan aan George Russell.