Getergde Sainz verwacht: "Resultaten van Ferrari interesseren hem niet"

Carlos Sainz staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. De Spaanse coureur beschikt over een aflopend contract bij Ferrari en hij wordt na dit seizoen vervangen door Lewis Hamilton. Jacques Villeneuve denkt dat Sainz zich dit jaar niet druk zal maken om de teamprestaties van Ferrari.

Sainz was geruime tijd met Ferrari in gesprek over een contractverlenging. Begin vorige week werd duidelijk dat de onderhandelingen moeizaam verliepen en al snel werd duidelijk wat de reden daarachter was. Ferrari had namelijk een deal gesloten met Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen gaat per 2025 rijden voor de Italiaanse renstal en dat betekent dat hij na elf jaar vertrekt bij Mercedes.

Sainz zal zich dit jaar in de picture moeten rijden. Hij heeft veel opties, maar als hij tegenvallend presteert, wordt het allemaal lastig voor hem. Enkelvoudig wereldkampioen laat aan La Gazzetta dello Sport weten dat Sainz geen interesse heeft in het spelen van het teamspel: "De resultaten van Ferrari betekenen helemaal niets meer voor hem. Het enige wat nu voor hem telt, zijn zijn eigen resultaten in het komend seizoen. Hij moet wel gaan presteren voor een contract in 2025, wellicht kan hij dat gaan doen door Charles Leclerc proberen te verslaan."