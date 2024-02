'Horner stuurde mogelijk foto naar medewerker'

Gisteren werd bekend dat Red Bull Racing een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner. Wat de teambaas precies zou hebben gedaan, werd niet duidelijk. Het lijkt er nu op dat er een dossier met belastend materiaal zou zijn en dat Horner mogelijk foto's zou hebben gestuurd.

Gistermiddag ging er een schokgolf door de Formule 1 toen bekend werd dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar Horner. De Telegraaf en F1-Insider kwamen rond hetzelfde moment met het nieuws en Red Bull liet aan hen weten dat ze inderdaad bezig zijn met het onderzoek. Het moederbedrijf van de Oostenrijkse renstal neemt de zaak zeer serieus, het enige dat duidelijk werd was dat Horner zich zou hebben misdragen naar een medewerker.

Het Duitse medium Motorsport-Total meldt dat Red Bull een dossier in handen heeft met belastend materiaal tegen Horner. Het medium heeft de klachten ingezien, maar ze willen de informatie niet delen in verband met privacy. Volgens het medium zou Red Bull aan Horner hebben gevraagd of hij vrijwillig zou willen opstappen, dat wilde hij echter niet doen. Wat er precies speelt, blijft hierdoor onduidelijk. Volgens Bild zou Horner foto's hebben gestuurd naar een medewerker, maar het is niet duidelijk of dit onderdeel is van het eerder genoemde dossier. Het Britse Sky Sports meldt dat Horner wel tijdens het onderzoek wel gewoon verder gaat met zijn werkzaamheden.