Mansell verwacht nog meer records van Verstappen

Max Verstappen maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. Hij heeft zijn derde wereldtitel al op zak en dit weekend kan hij in Mexico zijn eigen record voor de meeste zeges in één seizoen verbreken. Hij ontvangt veel complimenten en volgens Nigel Mansell kan Verstappen nog veel andere records gaan verbreken.

Verstappen is dit seizoen haast onverslaanbaar in de Formule 1. De Nederlander werd in Qatar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en daarna ging hij gewoon door met winnen. Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing eerder ook de constructeurstitel en dit seizoen is hij in slechts drie Grands Prix verslagen door andere coureurs. Alleen in Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan en Singapore wist hij niet te winnen.

Veel kenners en oud-coureurs zijn onder de indruk van Verstappen. Ook de Britse racelegende Nigel Mansell weet niet wat hij ziet. De enkelvoudig wereldkampioen laat aan AceOdds weten dat er nog veel meer successen gaan volgen: "Ik denk dat hij echt ongelooflijk werk heeft geleverd met het materiaal dat hij heeft dit seizoen. Hij heeft bewezen dat hij er vanaf het begin direct op zat. Gedurende jaar is hij beter geworden, want eerst zat Sergio Perez nog dichtbij. Checo heeft het nu echter lastig om snelheid te vinden. Ik vind Max geweldig. Als hij zo doorgaat, dan kan hij nog veel mijlpalen neerzetten."