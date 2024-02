Red Bull onderzoekt mogelijk grensoverschrijdend gedrag Horner

Het team van Red Bull Racing is een onafhankelijk onderzoek gestart naar teambaas Christian Horner. De Telegraaf en F1-Insider melden dat Horner zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De renstal neemt de zaak zeer serieus en Horner ontkent de zaak zelf.

F1-Insider en De Telegraaf melden dat er een onafhankelijk onderzoek is gestart. Dit zou gaan over gedrag van Horner richting één persoon in het bijzonder. Volgens de media neemt de CEO van Red Bull Oliver Mintzlaff de zaak zeer serieus. Wat er precies aan de hand is en over wie het gaat, is niet bekend. Horner ontkent de beschuldigingen.

Red Bull bevestigt het onderzoek naar Horner in gesprek met F1-Insider. In een statement tegenover het medium leggen ze het uit: "Nadat we op de hoogte werden gesteld van de aantijgingen, zijn we een onafhankelijk onderzoek gestart. Het onderzoek, dat al loopt, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerd advocaat. Het bedrijf neemt dit zeer hoog op en het onderzoek wordt zo snel mogelijk voltooid. Tot die tijd zou het ongepast zijn om verder op deze zaak in te gaan."