Marko duidelijk: "Hamilton vertrouwt Mercedes niet meer"

Het vertrek van Lewis Hamilton bij Mercedes maakt veel los. De Brit stapt na dit seizoen over naar Ferrari en dat was voor velen een verrassing. Helmut Marko bekijkt de situatie van een afstandje en hij denkt dat Hamilton momenteel geen vertrouwen meer heeft in Mercedes.

Hamiltons vertrek kwam voor veel mensen uit de lucht vallen. De Brit bracht Mercedes pas in een laat stadium op de hoogte van zijn aanstaande transfer. Hij heeft gebruik gemaakt van een clausule in zijn contract. Hamilton verlengde dat contract eind vorig jaar, maar dat zal hij dus niet gaan uitdienen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wordt de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc en men verwacht veel vuurwerk.

Red Bull-adviseur Helmut Marko bekijkt de situatie van een afstandje. De Oostenrijker ziet een opvallende ontwikkeling en hij deelt zijn verwachtingen met Sport.de: "Dit is het beste wat de Formule 1 op dit moment had kunnen overkomen. Er zijn twee redenen voor: de fascinatie voor Ferrari en Hamilton heeft ook geen vertrouwen meer in Mercedes. Ik denk dat deze transfer de vriendschappelijke relatie tussen Toto Wolff en Frédéric Vasseur wel onder druk zal gaan zetten. Wolff heeft Vasseur eigenlijk altijd en overal gepromoot in de Formule 1. En dan gebeurt nu dit!"