Mercedes gaat vertrek Hamilton voelen: "Hij is een fenomeen"

Lewis Hamilton maakte vorige week bekend dat bij Mercedes na dit seizoen gaat verlaten. De Brit gaat per 2025 rijden voor Ferrari en hij laat een enorm gat achter bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff verwacht weinig problemen, maar hij erkent dat Mercedes zonder Hamilton minder aantrekkelijk kan zijn voor sponsors.

Hamiltons vertrek kwam voor veel mensen uit de lucht vallen. Het transfernieuws lekte pas op donderdagochtend uit, later op die dag werd het officieel bevestigd door Mercedes en Ferrari. Hamilton vertrekt na elf jaar bij Mercedes en dat is een flinke verrassing. Hamilton verklaarde eerder zijn liefde aan Mercedes, maar nu heeft hij dus toch de keuze gemaakt om na dit jaar naar de concurrentie over te stappen.

Aanpassen

Mercedes-teambaas Toto Wolff zal het een en ander moeten gaan uitleggen aan de sponsors en partners van Mercedes. Aan CNBC legt hij het uit: "Hamilton en Mercedes zijn in feite hetzelfde verhaal omdat we al twaalf jaar samen zijn. Als team hebben we nog steeds dezelfde aandeelhouders en ik blijf aan het roer staan. We hebben in George Russell een zeer interessante coureur, dit vorig jaar eigenlijk gelijk opging met Hamilton. Dus je moet je gewoon aanpassen. Onze sport draait om aanpassingen, zoals dat in elke business het geval is."

Fenomeen

Wolff weet echter wel dat de overstap van Hamilton gevolgen gaat hebben voor Mercedes. Dat is vooral het geval op het gebied van sponsoren en merchandise: "Lewis is veel meer dan een coureur. Hij is een wereldwijd fenomeen. Het is duidelijk dat je op eerste gezicht een stukje gaat missen na 2024. Je gaat dat deel missen. Als het Formule 1-team van Mercedes moeten wij onze eigen identiteit hebben en dat zullen we ook hebben in de toekomst."