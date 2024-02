Newey geniet van Hypercar-project: "Geen F1-regels!"

Het team van Red Bull Racing hoopt ook dit jaar weer te kunnen schitteren in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de RB20. Op de achtergrond zijn ze echter ook bezig met een opvallend ander project, Adrian Newey is hier heel enthousiast over.

Red Bull is immers ook bezig met het bouwen van een eigen Hypercar. De auto draagt de naam RB17 en topontwerper Adrian Newey is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de wagen. Het is de bedoeling dat de wagen later dit jaar wordt gepresenteerd aan de buitenwereld, maar er moet nog wel het één en ander gaan gebeuren. Voor Newey is dit niet zijn eerste straatauto, want eerder was hij ook betrokken bij de Aston Martin Valkyrie.

Overeenkomsten

Nu ontwikkelt hij naast de Formule 1-bolide dus ook de RB17. Newey is enorm enthousiast en in de podcast 'Talking Bull' stelt hij dat dit de eerste echte auto van alleen Red Bull is: "De aanpak lijkt wel een beetje op elkaar. De manier waarop we het onderzoek doen en ons design maken, de ontwikkeling en het proces zijn hetzelfde. De uitvoering is wel weer wat anders. In dit geval hebben we bijvoorbeeld geen Formule 1-regels die ons restricties opleggen."

Tweezitter

Newey kon zich helemaal uitleven tijdens het ontwikkelingsproces van de RB17. De Britse topontwerper genoot hier van, maar hij moest toch wel op een paar zaken letten: "Er zijn wel wat fysieke beperkingen. Deze auto wordt namelijk een tweezitter, dus er moeten twee mensen enigszins comfortabel in kunnen zitten. Maar we kunnen dingen met de auto doen, die we in de Formule 1 niet kunnen doen."