Neemt Hamilton Mercedes-personeel mee naar Ferrari?

Lewis Hamilton zorgde afgelopen week voor een schokgolf in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij Mercedes en dat hij per 2025 gaat rijden voor Ferrari. Mercedes-teambaas Toto Wolff weet nog niet of Hamilton ook mensen gaat meenemen naar Ferrari.

De transfer van Hamilton van Mercedes naar Ferrari kwam als een grote verrassing voor veel mensen. Pas op donderdagochtend lekte het nieuws uit, waarna diezelfde avond Mercedes en Ferrari het nieuws bevestigden. Het was een enorme schok, want de zevenvoudig wereldkampioen had eerder zijn liefde verklaard aan Mercedes. Toch besloot Hamilton dus de stap te maken, al zal hij eerst nog wel een jaar voor Mercedes gaan rijden.

Het is geen geheim dat Hamilton zich op zijn gemak voelt bij het personeel van Mercedes. Hij heeft vooral een goede band met zijn race-engineer Peter 'Bono' Bonnington. Mercedes-teambaas Toto Wolff weet nog niet of Bono met Hamilton meegaat naar Ferrari. Aan Motorsport.com legt Wolff uit hoe de situatie in elkaar steekt: "Dit is een discussie wie we in de aankomende maanden moeten gaan voeren. Toen ik Bono over dit nieuws vertelde, vroeg hij of het een 1 april-grap was. Het is dus iets wat we gaan bespreken in de toekomst."