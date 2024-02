Haas stelt nieuwe technisch directeur aan

Het team van Haas trok gisteravond het doek van de nieuwe VF-24. De Amerikaanse renstal liet de kleuren van de nieuwe bolide zien en later deze maand gaan ze voor het eerst de baan op voor een shakedown. Teambaas Ayao Komatsu laat tevens weten dat Haas een nieuwe technische directeur heeft gevonden.

Het team van Haas heeft een onrustige winter achter de rug. Na een teleurstellend 2023 greep teameigenaar Gene Haas in. Hij gaf teambaas Günther Steiner geen contractverlenging en hij verving de Italiaan door Ayao Komatsu. Steiner was echter niet het enige kopstuk dat vertrok, ook technisch directeur Simone Resta trok de Haas-deur achter zich dicht. Hierdoor zat het team dus zonder technisch kopstuk.

Teambaas Komatsu heeft nu goed nieuws, want Haas heeft een nieuwe technisch directeur aangesteld. Voormalig hoofdontwerper Andrea De Zordo is het nieuwe technische kopstuk van het team. Komatsu legt de keuze uit bij Motorsport.com: "Hij is een zeer technisch persoon. Zijn communicatie is goed, hij is heel betrokken en hij luistert naar zijn mensen, dus ik ben blij met deze aanstelling. We zijn nu nog op zoek naar een hoofdontwerper, maar ik denk dat we intern genoeg goede kandidaten hebben. We willen dus intern iemand promoveren."