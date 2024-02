"Wolff sluit gewaagde rijderskeuze niet uit."

Lewis Hamilton verraste deze week vriend en vijand door bekend te maken dat hij volgend jaar overstapt naar Ferrari. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff werd pas daags voor het nieuws op de hoogte gesteld door Hamilton. Wolff beschouwt het als een nieuwe uitdaging.

Na een bizarre dag werd op donderdagavond bekend gemaakt dat Hamilton per 2025 Ferrari-coureur is. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na elf jaar bij Mercedes en dat zorgde voor een schokgolf. Hamilton had eerder immers geroepen dat hij zijn loopbaan wilde afsluiten bij Mercedes. Toch heeft hij er dus voor gekozen om over te stappen naar Ferrari, hij bracht zijn huidige teambaas Toto Wolff eerder deze week op de hoogte.

Wolff reageert strijdbaar op het aanstaande vertrek van Hamilton. Hij moet nu op zoek gaan naar een nieuwe coureur en aan de internationale media laat hij weten hoe hij dit gaat aanpakken: "Ik houd van verandering, want veranderingen staan gelijk aan kansen. We hebben dat ook op die manier gedaan met de Nico Rosberg-situatie in 2016. Ik kijk er dan ook naar uit om over deze uitdaging te gaan praten met mijn collega's. Misschien kunnen we iets gewaagds doen. Als je mij twee dagen geleden had verteld dat Lewis naar Ferrari zou gaan, dan had ik je niet geloofd. Dingen kunnen snel veranderen. Wie weet wat er verder gaat gebeuren op de rijdersmarkt."