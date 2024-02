Wolff neemt zijn verlies: "Lewis had een nieuwe uitdaging nodig"

Lewis Hamilton maakte deze week bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij het team van Mercedes. Vanaf 2025 rijdt hij voor Ferrari en dat is voor veel mensen een verrassing. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is verrast, maar hij snapt dat Hamilton toe is aan een nieuwe uitdaging.

Na een bizarre dag maakten Mercedes en Ferrari de overstap gisteravond bekend. Nadat er geruchten naar buitenkwamen in de Italiaanse en Spaanse media, werd al snel duidelijk dat het niet ging om een gerucht. Het personeel van Mercedes werd in de middag naar de fabriek in Brackley geroepen voor een briefing. Hamiltons vertrek werd daar aangekondigd en in de avond publiekelijk gemaakt. Ferrari deelde daarna dat Hamilton een meerderjarige deal heeft getekend.

Koffie

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nu voor het eerst in het openbaar gereageerd op het aanstaande vertrek van Hamilton. Tegenover de internationale media geeft hij tekst en uitleg: "Toen we het contract met Lewis tekenden, kozen we voor een kortere deal. Deze gebeurtenissen zijn geen verrassing, maar de timing is dat misschien wel. We dronken koffie in mijn huis in Oxford toen hij terugkeerde op de fabriek. Hij vertelde toen aan mij dat hij voor Ferrari gaat rijden in 2025. Dat was het en daarna hadden we een gesprek van een uur."

Begrijpelijk

Volgens Wolff was het rond kerst nog steeds het plan om ook in de toekomst met elkaar door te gaan. De Oostenrijker geeft eerlijk toe dat hij Hamilton wel begrijpt: "Je moet aan Lewis vragen waarom hij deze keuze heeft gemaakt. Op de manier hoe hij het aan mij vertelde, klonk het heel begrijpelijk. Hij heeft een nieuwe uitdaging nodig en hij zocht naar een nieuwe omgeving. Het was misschien wel zijn laatste kans om iets anders te gaan doen. We zijn grote jongens en we weten dat zoiets kan gebeuren met zo'n contract."