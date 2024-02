Russell looft vertrekkende Hamilton

Lewis Hamilton maakte deze week bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij het team van Mercedes. Na elf jaar in Duitse dienst gaat Hamilton vanaf volgend jaar rijden voor het team van Ferrari. George Russell heeft gereageerd op de transfer van zijn huidige teamgenoot.

Russell en Hamilton vormen sinds 2022 het rijdersduo van Mercedes. Ze beleefden samen een lastige periode, want Mercedes ligt ver achter op Red Bull Racing. Russell wist in 2022 nog een Grand Prix te winnen, maar verder staan beide coureurs al ruim een jaar droog. Het zorgde voor frustratie, maar ook voor vechtlust. Toch trekt Hamilton nu dus de Mercedes-deur achter zich terug na dit seizoen.

Russell heeft nu gereageerd op het vertrek van zijn huidige teamgenoot. De Brit heeft alleen maar mooie woorden over voor Hamilton. Op sociale media schrijft Russell een kort, maar krachtig bericht gericht aan zijn teamgenoot: "Het was speciaal om naast je mogen te rijden Lewis. Laten we samen een seizoen gaan rijden dat we nooit meer gaan vergeten!"