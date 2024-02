Coulthard denkt niet dat Perez Verstappen kan uitdagen

Het is de algehele verwachting dat het team van Red Bull Racing dit jaar weer zal gaan domineren in de Formule 1. Alle ogen zijn gericht op Max Verstappen, maar zijn teamgenoot Sergio Perez wil ook gaan vlammen. Volgens David Coulthard kan Verstappen zich beter focussen op concurrentie van andere teams.

Perez begon vorig jaar goed aan het seizoen, maar aan het begin van de zomer zakten zijn resultaten in. De Mexicaanse coureur worstelde met zijn vorm en zijn kwalificaties vielen tegen. Verstappen kon hierdoor simpel uitlopen in het kampioenschap en hij werd met speels gemak voor het derde jaar op rij wereldkampioen. Desalniettemin kondigde Perez eind vorig jaar aan dat hij dit jaar weer vol voor de wereldtitel wil gaan.

Oud-coureur en huidig commentator David Coulthard denkt dat Verstappen zich niet druk hoeft te maken over Perez. De Schot stelt in gesprek met Motorsport-Total dat een topteam twee sterke teams nodig heeft: "In de jaren hiervoor was Mercedes dominant, maar ik denk dat het interessant bleef vanwege die strijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Ik denk dat zolang je twee coureurs hebt die het tegen elkaar kunnen opnemen, het interessant blijft. Maar om dat te laten gebeuren, moet Checo wel een stapje zetten. Ik denk dat het logischer is dat een ander team zoals Mercedes of Ferrari één van hun coureurs de kans zal geven in de strijd met Max."