'Mercedes informeert personeel over Ferrari-transfer Hamilton'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari aanstaande is. Na geruchten in de Spaanse en Italiaanse media in de ochtend, komen er nu steeds meer verhalen over een aanstaande deal naar buiten. Mogelijk volgt er vandaag al meer informatie.

Sky Sports en Sky News melden namelijk dat de deal tussen Hamilton en Ferrari bijna rond is. Dit zou dus betekenen dat Hamilton na dit jaar gaat vertrekken bij het team van Mercedes. Hamilton reed sinds 2013 voor Mercedes en vorig jaar verlengde hij nog zijn contract tot en met 2025. Het ging hier echter om een contract van 1 plus 1 jaar, hierdoor is het dus makkelijker om tussentijds te vertrekken.

Volgens Sky News zal Mercedes-teambaas Toto Wolff vandaag het personeel op de fabriek op de hoogte gaan brengen van het nieuws. Het Britse medium meldt dat er later vandaag een aankondiging zal volgen. De mogelijke transfer van Hamilton zal de rijdersmarkt op zijn kop gaan zetten. Niet alleen Hamilton wisselt dan van team, ook Carlos Sainz zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe werkgever. De Spanjaard onderhandelde over een nieuw contract bij Ferrari, maar die gesprekken zijn nu dus stil gelegd.