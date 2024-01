'Ferrari wijst kopman aan, onderhandelingen met Sainz lastiger'

Het team van Ferrari wil aankomend seizoen om de zeges gaan vechten in de Formule 1. De Italiaanse renstal probeert alle zaakjes op orde te krijgen voor de start van het seizoen. Het contract van Carlos Sainz is nog niet verlengd en het lijkt er op dat Ferrari hem een andere rol wil geven.

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc beschikten allebei over een contract dat eind dit jaar zou aflopen. Ferrari nam de zaak serieus en ze gaven dan ook aan dat ze in gesprek waren met beide coureurs. Vorige week voegden ze de daad bij het woord en verlengden ze het contract van Leclerc. Sainz heeft nog geen nieuw contract getekend en dat is opvallend, want de Spanjaard vroeg eerder om duidelijkheid.

In de Italiaanse media gaan steeds meer verhalen rond over een lastig onderhandelingsproces. Corriere dello Sport meldt dat de onderhandelingen momenteel nogal ingewikkeld zijn. Volgens het Italiaanse medium wil men zich bij Ferrari meer gaan focussen op een structuur met één kopman. Teambaas Frédéric Vasseur wil meer de lijn van kopstuk John Elkann gaan volgen. Dat zou inhouden dat er één kopman (Leclerc) en één waterdrager (Sainz) is. Volgens Corriere is het zelfs zo dat de aanstaande SF-24 meer bij de rijstijl van Leclerc past. Dit kan dus gevolgen hebben voor de onderhandelingen met Sainz.