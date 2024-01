Coulthard lacht om Madrid-plannen: "Daar denken fans niet aan"

Vorige week werd duidelijk dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. Er zal in de Spaanse hoofdstad worden gereden op een nieuw stratencircuit. Niet iedereen is fan van deze plannen, David Coulthard geeft aan dat hij er zelfs een beetje om moet lachen.

Het hing al eventjes in de lucht, maar vorige week werd het officieel bekend gemaakt. De Spaanse Grand Prix wordt vanaf 2026 verreden op een nieuw circuit rondom het IFEMA-complex. Dit betekent dus dat de Grand Prix vertrekt uit Barcelona, al heeft de Formule 1 wel aangegeven dat ook dit circuit nog kans blijft maken op een plekje op de kalender. Maar het feit dat er weer een stratencircuit bijkomt, valt nu even goed bij iedereen.

Veel fans reageerden kritisch op de komst van een nieuw stratencircuit. Ook oud-coureur en huidig analist David Coulthard kan zich in deze kritiek vinden. De Schot snapt er niets van en in gesprek met Total-Motorsport wijst hij naar een opvallend feit: "Ik zag dat negentig procent van de fans naar het circuit kunnen reizen met het openbaar vervoer. Dat is leuk voor de politici en de groene mensen, maar ik denk niet dat dit het eerste is waar de fans aandenken als ze naar de Grand Prix gaan. Ik moest even lachen toen ik zag dat dit één van de redenen was om naar Madrid te gaan."