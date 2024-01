Mercedes deelt opvallende teaser van nieuwe uitdager

Over iets meer dan twee weken onthult het team van Mercedes de nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. De Duitse renstal kondigde eerder aan dat ze het concept volledig gaan veranderen, dus men kijkt reikhalzend uit naar de onthulling. Mercedes deelt een eerste teaser van de W15.

Mercedes deelt op sociale media een opvallende foto van Lewis Hamilton. Op de foto is te zien hoe de zevenvoudig wereldkampioen zijn stoeltje past voor het aankomende seizoen. Mercedes heeft echter een groot gedeelte van de foto aangepast. De wagen waarin Hamilton zit op zijn stoeltje te passen is namelijk volledig weg gecensureerd, het team heeft dit gedeelte van de foto voorzien van de tekst 'W15, 14.02.24', de wagen wordt immers op 14 februari onthult.

