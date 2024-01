Coulthard kraakt Red Bull-dominantie: "Haalt stukje magie weg"

Het team van Red Bull Racing was vorig jaar extreem dominant in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won een groot aantal races en ze werden wereldkampioen en constructeurskampioen. David Coulthard vindt het prachtige prestaties, maar hij stelt wel dat deze dominantie de magie van de Formule 1 wegneemt.

Red Bull verbrak vorig jaar een enorm aantal records. Ze werden slechts één keer verslagen en Max Verstappen werd met twee vingers in zijn neus wereldkampioen. Het was zijn derde wereldtitel op rij en hij won een recordaantal van negentien Grands Prix. Aangezien de technische regels voor aankomend seizoen amper zijn veranderd, verwacht men dat Red Bull zal blijven heersen in de sport.

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist David Coulthard geniet van de uitzonderlijke prestaties van Red Bull en Verstappen. De Schot weet echter ook wel dat niet iedereen kan genieten van de dominantie van het Oostenrijkse team. In gesprek met The Telegraph legt Coulthard het uit: "Ken je de uitdrukking 'bekendheid kweekt minachting'? Als je dat toepast op onze sport, dan geldt dat ook. Teveel succes haalt ook een deel van de magie weg. Met de sport willen we inspireren, groeien en voorwaarts bewegen, als één team dat doet, geeft dat weinig hoop aan iedereen."