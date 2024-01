Hamilton heeft haat-liefdeverhouding met Formule 1

Lewis Hamilton verklaarde enkele jaren geleden dat hij naar zijn veertigste niet meer actief zou zijn in de Formule 1. Vorig jaar verlengde hij echter zijn contract bij Mercedes, waardoor hij op zijn veertigste nog steeds zou racen. Hamilton spreekt zelf over een haat-liefdeverhouding met de Formule 1.

Hamilton gaat dit jaar op jacht naar sportieve revanche in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft sinds 2021 geen Grand Prix meer gewonnen en dat doet hem pijn. Hamilton wil weer mee gaan vechten om de zeges en hij heeft enorm veel vertrouwen in zijn werkgever Mercedes. Hij verlengde vorig jaar zijn contract met twee jaar, wat ervoor zorgt dat hij volgend jaar op zijn veertigste nog steeds Formule 1-coureur is.

Hamilton stelt dat hij geen vast plan heeft voor de toekomst. Hij is van mening dat er nog van alles kan gaan gebeuren, maar dat je nooit 'nooit' moet zeggen. In een interview met Formule 1 Magazine wordt hem gevraagd of hij meer van de sport houdt dan gedacht: "Ik heb nooit gedacht dat ik na zo'n lange tijd in de Formule 1 nog dezelfde liefde zou voelen voor de sport. Wel is het een haat-liefdeverhouding, op sommige momenten vind je het leuker dan op andere momenten. Ik denk dat er een moment kan komen waarop je er genoeg van hebt. De liefde is er nu nog steeds."