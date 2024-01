Horner geeft Perez huiswerk: "Daar moet hij zich op richten"

Sergio Perez begint volgende maand aan een belangrijk seizoen. Het contract van de Mexicaan loopt eind dit jaar af en hij weet dat er veel interesse is in zijn stoeltje bij Red Bull Racing. Volgens teambaas Christian Horner moet Perez zich vooral gaan verbeteren in de kwalificaties.

Perez beleefde vorig jaar een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse coureur werd wel tweede in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op Red Bull-teamgenoot Max Verstappen was reusachtig. Perez won slechts twee races, terwijl zijn teamgenoot Verstappen er negentien won. Daarnaast moest Perez ook veel inhaalraces rijden, omdat hij veel slechte kwalificaties kende.

Onvermijdelijk

Het is dan ook niet vreemd dat Red Bull-teambaas Christian Horner dit aanwijst als het grootste verbeterpunt voor Perez. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 legt Horner dit uit: "Aangezien het veld dichter bij elkaar komt, is het onvermijdelijk dat je je twee auto's zo dicht mogelijk bij elkaar wil hebben. De racepace en de races van Checo waren vaak heel sterk. Zijn prestaties in de kwalificatie, dat is waar hij zich in de winter op moet richten."

Bewust

Volgens Horner is deze boodschap aangekomen bij Perez. Hij verwacht veel van zijn Mexicaanse coureur en Perez weet op zijn beurt dat dit belangrijk is voor zijn toekomst. Horner is in ieder geval duidelijk: "Hij is zich ervan bewust dat hij zijn gemiddelde in de kwalificatie moet verbeteren, zodat hij niet van zover moet komen in de race. De kwalificatie is een gebied waarop hij zich enorm gaat richten, want hij weet dat dit cruciaal is gedurende dit jaar."