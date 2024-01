Boost voor Hamilton: oud-manager keert terug

Lewis Hamilton staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Hamilton wil aankomend seizoen weer gaan jagen op succes en daar doet hij alles voor. Hij heeft nu een opvallende stap gezet door zijn voormalige manager Marc Hynes toe te voegen aan zijn inner circle.

Hamilton heeft twee tegenvallende seizoenen achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon niet vechten met Red Bull Racing en Max Verstappen. Hamilton heeft sinds 2021 geen Grand Prix meer gewonnen en dat zorgde voor de nodige frustratie. Dat betekent echter niet dat Hamilton bij de pakken neergaat zitten, hij verlengde zijn contract en hij aast op sportieve revanche.

Daarvoor past Hamilton de nodige zaken aan. Volgens The Telegraph heeft Hamilton nu een belangrijke naam toegevoegd aan zijn inner circle. Het gaat hier om zijn oud-manager en goede vriend Marc Hynes. Ze werkten jarenlang samen, maar in 2021 stopte Hynes als manager van Hamilton. Hij focuste zich op andere zaken, maar nu keert hij dus terug. Volgens The Telegraph zal Hynes zich volledig gaan bezighouden met race-activiteiten. Een woordvoerder van Hamilton bevestigde het nieuws aan de krant. Het werd ook duidelijk dat Penni Thow niet langer Hamiltons manager is, maar dat ze wel blijven samenwerken.