'Ferrari zet Sainz onder druk bij contractonderhandelingen'

Het team van Ferrari maakte eerder deze week bekend dat ze het contract van Charles Leclerc hebben verlengd. De contractverlenging van Leclerc lag in de lijn der verwachtingen, maar opvallend genoeg is er nog steeds niets duidelijk over de toekomst van Carlos Sainz. Het lijkt er op dat Ferrari de druk opvoert bij de Spanjaard.

Sainz en Leclerc beschikten allebei over een contract dat eind dit jaar afloopt. Nu Leclerc zijn contract heeft verlengd, zijn alle ogen gericht op Sainz. De Spanjaard liet eerder weten dat hij zo snel mogelijk duidelijkheid wil hebben over zijn toekomst, het liefst nog voor de start van het seizoen. Over iets meer dan een maand gaat het seizoen van start, Ferrari heeft nog niets bekend gemaakt over zijn toekomst.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt nu dat Ferrari de druk aan het opvoeren is. Volgens het medium wil het team voor de start van het seizoen duidelijkheid hebben van Sainz. De Spaanse coureur zou zijn zinnen hebben gezet op een contract tot en met 2026 en er zouden ook nog discussies gaande zijn over het salaris. Ferrari wil volgens de sportkrant duidelijkheid krijgen van Sainz en dat zou dus betekenen dat er snel nieuws moet komen op dit gebied.