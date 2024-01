Video: Verstappen schrikt zich een hoedje

Max Verstappen gebruikt zijn vrije tijd voorafgaand het seizoen goed. De Nederlandse regerend wereldkampioen komt veelvuldig in actie tijdens simraces en hij speelt ook andere games met zijn vrienden van Team Redline. Beelden van één van deze livestreams gaan nu viral.

Verstappen is veelvuldig te zien op de livestreams van Team Redline. Via het livestreamplatform Twitch kijken duizenden mensen mee en daardoor gaan de clips van Verstappen pijlsnel het internet over. Op een clip die nu viraal gaat is te zien hoe Verstappen zich een hoedje schrikt als de dochter van zijn vriendin de ruimte betreedt.