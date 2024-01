Scanes onthult: "Coureurs raken het vaakst geblesseerd aan onderrug"

De Formule 1-coureurs zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het aanstaande seizoen. Ze trainen hard om weer topfit aan de start te verschijnen. Het is belangrijk om sterk en fit te zijn, want volgens Bradley Scanes lopen de coureurs vooral het gevaar om hun rug te blesseren.

Scanes was in de afgelopen jaren de personal trainer van Max Verstappen. Samen met Verstappen kende hij veel successen, maar in december kwam de samenwerking ten einde. Scanes wil zich meer gaan focussen op andere zaken, maar dat betekent niet dat hij de Formule 1 uit het oog is verloren. Hij weet immers precies hoe je een coureur voorbereidt op een seizoen in de koningsklasse van de autosport.

Scanes weet wat er moet gebeuren om blessures te voorkomen. Hij deelt in de Red Flag Podcast waar de coureurs op moeten letten: "De onderrug is de plek waar de meeste blessures voorkomen bij coureurs. Veel mensen denken dat ze hun nek pijn doen, maar dat is alleen zo als ze een crash hebben. Ze zijn goed getrainde atleten. De nek wordt alleen maar sterker als je rijdt, dus na de wintertest zijn good to go. Bij de onderrug hangt het af van het circuit, of het een stratencircuit is of niet."