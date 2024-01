Mercedes ziet nog genoeg ruimte voor innovatie

Het team van Mercedes wil aankomend seizoen weer om de zeges gaan vechten in de Formule 1. De technische regels zijn amper veranderd, dus men verwacht veel auto's die op elkaar gaan lijken. James Allison denkt echter dat er nog genoeg ruimte voor innovatie is.

De huidige technische regels gelden sinds 2022. Het team van Red Bull Racing heeft sindsdien de touwtjes stevig in handen en veel teams kopiëren hun concept. Mercedes koos in 2022 voor een totaal andere weg, ze introduceerden immers het zogenaamde zeropod-design. Dit idee was opvallend, maar het werkte niet. Na een aantal races in 2023 koos Mercedes voor een ander design.

Men denkt dan ook dat de auto's veel op elkaar gaan lijken in het komende seizoen. Technisch directeur van Mercedes James Allison denkt daar in gesprek met Motorsport.com anders over: "Ik denk dat de meeste teams dezelfde weg bewandelen, maar dat betekent niet dat er geen ruimte voor innovatie meer is. Het is geen geheim dat de auto's de meeste performance hebben als ze dicht bij de grond staan, maar je kan ook niet te dicht op de grond komen. Het is een zoektocht naar een betrouwbare manier, waarop je precies en zo goed mogelijk de auto laag bij de grond kan laten rijden."