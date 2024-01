Verklapt de pet van Perez een gewijzigde Red Bull-livery?

Het team van Red Bull Racing trekt over iets meer dan twee weken het doek van de nieuwe RB20. Het is de verwachting dat de wereld op 15 februari vooral de livery te zien zal krijgen en men hoopt dat hier een verrassing zichtbaar zal zijn. De nieuwe pet van Sergio Perez lijkt daar een beetje op te hinten.

Red Bull presenteert de nieuwe wagen op 15 februari. Aangezien het voor Red Bull het twintigste seizoen in de Formule 1 wordt, verwacht men mogelijke speciale verrassingen. Red Bull deelde eerder al een mysterieus logo voor de RB20 en nu is ook de nieuwe pet van Sergio Perez uitgelekt. Op de foto's valt vooral de lichtere kleur blauw op, die de helft van de pet kleurt. Ook het grote KitKat-logo valt op, maar de Mexicaanse tak van het chocoladebedrijf is een persoonlijke sponsor van Perez. Op 15 februari wordt duidelijk of deze kleur blauw ook terugkomt op de RB20.