Hamilton klapt voor Verstappen: "Hij doet het geweldig"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in 2021 een veelbesproken titelduel uit. De twee coureurs worden nog steeds gezien als de beste van het veld, maar ze presteren wel zeer anders. Hamilton wil gaan jagen op Verstappen, maar dat betekent niet dat hij geen complimenten uitdeelt.

Verstappen versloeg Hamilton in 2021 na een helse strijd. Verstappens eerste wereldtitel was het beginpunt van zijn heerschappij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde daarna van het feit dat zijn team de nieuwe regels goed had begrepen en hij verkeerd al geruime tijd in bloedvorm. Hij werd met gemak wereldkampioen in 2022 en vorig jaar zette hij de sport naar zijn hand. Verstappen won negentien Grands Prix en hij pakte zijn derde wereldtitel.

Hamilton kende na 2021 twee tegenvallende jaren waarin hij geen enkele race wist te winnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn vorm en met zijn Mercedes-bolide. Hamilton baalde van zijn tegenvallende resultaten, maar hij wil terugslaan. Hij weet dat hij het dan weer moet opnemen tegen Verstappen, maar in een interview met Formule 1 Magazine deelt hij zijn bewondering voor de Nederlander: "Ik zou zeggen, blijf doen wat je nu aan het doen bent. Hij doet het echt geweldig."