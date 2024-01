'Nieuw contract Leclerc bevat performanceclausule'

Charles Leclerc verlengde deze week zijn contract bij het team van Ferrari. Het nieuws was geen verrassing, maar Ferrari doet wel mysterieus over de inhoud van het contract. Het lijkt er in ieder geval wel op dat Leclerc een zeer lang en lucratief contract heeft getekend bij de Italiaanse renstal.

Leclercs contract liep eind dit jaar af en dat betekende dat er werk aan de winkel was voor Ferrari. Het was echter nooit een geheim dat Leclerc en Ferrari langer met elkaar door wilden gaan. Ferrari bevond zich in een lastige situatie, want ze zijn ook nog in onderhandeling met Carlos Sainz. Leclerc wordt echter gezien als de toekomst van Ferrari en zijn nieuwe contract kwam dan ook redelijk snel tot stand.

In het persbericht deed Ferrari echter zeer geheimzinnig over de inhoud van het contract. Er werd bijvoorbeeld niet gesproken over de lengte van het contract. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft daar echter wel iets meer over gehoord. Volgens het Italiaanse medium gaat het om een vijfjarig contract dat dus tot en met 2029 loopt. Daarnaast bevat het contract een performanceclausule dat gaat gelden in het derde jaar van het nieuwe contract. Als Leclerc tot het einde van zijn contract bij Ferrari blijft rijden, kan hij volgens het medium zijn salaris van 25 miljoen euro gaan verdubbelen.