Vasseur wil Leclerc belonen met winnende auto

Het team van Ferrari maakte donderdag bekend dat Charles Leclerc zijn contract heeft verlengd. Het nieuws is nauwelijks een verrassing te noemen, want Leclerc wordt gezien als de toekomst van Ferrari. Teambaas Frédéric Vasseur wil er alles aan gaan doen om Leclerc een winnende auto te geven.

Leclerc rijdt al sinds 2019 voor het team van Ferrari in de Formule 1. In dienst van de Italiaanse renstal wist hij al meerdere races te winnen, maar een echte titelstrijd zat er nog niet in. Leclerc kende in de afgelopen jaren veel pech en dat kostte hem veel goede resultaten. Toch was het voor niemand een verrassing dat Leclerc trouw is gebleven aan Ferrari. De Monegask beschikte over een aflopend contract en men maakte er geen geheim van dat er onderhandelingen plaatsvonden.

Die onderhandelingen hebben nu dus tot een nieuw langdurig contract geleid. Leclerc is zeer in zijn sas met zijn nieuwe verbintenis en ook bij Ferrari zijn ze enthousiast. Teambaas Frédéric Vasseur wil er alles aan gaan doen om Leclerc te helpen aan nieuwe successen. In een persbericht is Vasseur daar duidelijk over: "We zijn vastbesloten om Charles een winnende auto te geven en ik weet dat zijn vastberadenheid en toewijding elementen zijn die het verschil kunnen maken om ons te helpen om onze doelen te bereiken."