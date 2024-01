Hamilton vindt zichzelf, Verstappen en Alonso enorm competitief

Lewis Hamilton gaat aankomend seizoen weer op jacht naar succes in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur wil weer gaan winnen, maar hij kent zijn concurrenten. Hij ziet een overeenkomst tussen hem en Fernando Alonso en Max Verstappen. Hamilton stelt dat ze alle drie enorm competitief zijn.

Hamilton kende vorig jaar een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Brit wist geen enkele race te winnen, maar hij werd wel derde in het wereldkampioenschap. Toch overheerste de teleurstelling, want hij kon op geen enkel moment echt meevechten om de zege. Hamilton won in 2021 voor het laatst een Grand Prix en hij wil heel erg graag weer winnen en vechten om de wereldtitel.

Ondanks zijn tegenvallende prestaties wordt Hamilton nog steeds gezien als één van de beste coureurs van het moment. Hij wordt vaak in één adem genoemd met Max Verstappen en Fernando Alonso. In een interview met Formule 1 Magazine reageert Hamilton hier op: "Ik denk dat niet alleen wij, maar alle coureurs enorm gedreven zijn. Alleen wel om verschillende redenen. Andere opvoeding, andere kansen en andere uitdagingen. Maar ik zie overeenkomsten met al deze coureurs. Ik denk dat Max en Fernando één ding gemeen hebben met mij: we zijn alle drie enorm competitief. We gaan tot het uiterste om te bereiken wat we willen. Hoe ze als persoon zijn, weet ik niet. We komen niet bij elkaar over de vloer."