'Red Bull geeft Newey tijdelijk andere functie met oog op budgetcap'

Ook dit jaar moeten de teams in de Formule 1 weer werken met de budgetcap. Alle teams zullen er alles aan moeten doen om niet over de cap heen te gaan, want anders volgt er een flinke straf. Het team van Red Bull Racing gaat mogelijk Adrian Newey tijdelijk een andere functie geven om problemen te voorkomen.

Red Bull is sinds de invoering van deze regels vooralsnog het enige team dat is bestraft voor het overschrijden van de budgetcap. In 2022 ontvingen ze een straf voor een minimale overschrijding tijdens het seizoen 2021. Om ervoor te zorgen dat er dit jaar geen problemen ontstaan, moeten de teams iets bedenken. Ook Red Bull wil dat doen en daarvoor moeten ze mogelijk topontwerper Adrian Newey tijdelijk een andere functie geven.

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport zou Red Bull overwegen om voor zo'n constructie te kiezen. Volgens de regels tellen de drie hoogste salarissen, exclusief de coureurs, niet mee voor de budgetcap. De vierde en vijfde persoon op deze lijst zou bij Red Bull ook een fors bedrag verdienen en dat zou dus voor problemen kunnen zorgen. Volgens AMuS zou Red Bull een oplossing hebben gevonden om te voorkomen dat Newey's salaris bij de cap wordt opgeteld. Het medium meldt dat Newey zich tijdelijk meer kan gaan focussen op de hypercar die Red Bull aan het ontwikkelen is.