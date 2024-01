Officieel: Leclerc verlengt contract bij Ferrari

Het hing al eventjes in de lucht, maar het team van Ferrari heeft het nu bevestigt. Charles Leclerc heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal verlengt. De Monegaskische coureur wilde aanblijven bij het team en die wens is nu dus uitgekomen. De contractduur is nog niet bekend gemaakt.

Leclerc beschikte over een aflopend contract bij Ferrari, maar het was geen geheim dat hij graag door wilde gaan bij de Italiaanse renstal. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur liet eerder al weten dat ze in gesprek waren met de Monegask en nu zijn ze dus tot een deal gekomen. Ferrari heeft niet bekend gemaakt tot wanneer het contract van Leclerc nu loopt, ze spreken alleen van een meerderjarig contract. Ferrari is ook nog in gesprek met Carlos Sainz over een nieuw contract, maar daarover is nog niets bekend gemaakt.