Allison geniet van jacht op Red Bull

Het team van Mercedes opent dit jaar weer de jacht op het oppermachtige Red Bull Racing. De Duitse renstal had een flinke achterstand, maar ze willen hard gaan terugslaan. James Allison denkt dat het mogelijk is en hij geniet dan ook nog steeds van zijn baan.

Allison fungeert sinds vorig jaar weer als de technisch directeur van het team van Mercedes. De Brit werkte daarvoor een periode meer op de achtergrond zodat hij zich ook kon focussen op andere projecten. Allison had zijn taken overgedragen aan Mike Elliott, maar na de tegenvallende resultaten besloot Mercedes de twee mannen van functie te laten wisselen. Elliott is inmiddels vertrokken bij Mercedes, maar Allison barst nog steeds van de ambities.

Leuk

Allison doet er alles aan om Mercedes weer terug te brengen aan de top. De Brit gaat niet bij de pakken neerzitten, want hij geniet nog elke dag van zijn werk. Bij Motorsport.com legt hij dit uit: "Je zegt dat het niet leuk is, maar het is juist hartstikke leuk! Het is zeker niet zo leuk als winnen, maar je moet gewoon van deze sport houden. Dat houdt echter wel in dat je moet incasseren als je werk niet goed genoeg was."

Red Bull

Allison wil hard gaan doorwerken om Red Bull bij te halen. Hij stelt dat de Oostenrijkse renstal tijdens de Mercedes-heerschappij enorm hard bleef doorwerken om weer terug te keren aan de top: "Ze plukken nu de vruchten van dat goede, harde werk. Het is allesbehalve saai om je in die positie te bevinden, zolang iedereen bij het team er maar in vertrouwd om de juiste stappen te zetten om een kracht te blijven waar iedereen rekening mee moet houden. Daarmee kan je heel erg veel plezier beleven."