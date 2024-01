Hamilton ziet achtste titel niet als het eindpunt

Lewis Hamilton kende vorig jaar een redelijk teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur wist in 2023 geen race te winnen, maar hij geeft de moed niet op. Hamilton jaagt op een recordbrekende achtste wereldtitel, maar dat ziet hij niet als het eindpunt van zijn loopbaan.

Hamilton heeft momenteel zeven wereldtitels op zijn naam staan, hij staat daarmee op gelijke hoogte met Michael Schumacher. De Brit jaagt op zijn recordbrekende achtste wereldtitel, maar in de afgelopen twee jaar kon hij niet opboksen tegen Red Bull Racing en Max Verstappen. Hamilton heeft al sinds 2021 geen Grand Prix meer gewonnen, maar dat betekent niet dat hij zomaar gaat opgeven.

Hamilton verlengde vorig jaar zijn Mercedes-contract tot en met 2025. Hij blijft jagen op zijn achtste wereldtitel, maar aan Formule 1 Magazine laat hij weten dat hij dit niet ziet als het slotstuk: "Ik heb nooit gezegd dat een achtste titel het eindpunt zou zijn. Wat er volgt op het rijden in de Formule 1, weet ik nog niet. Ik voel bij mijzelf niet per se het verlangen om dan nog langer te rijden in de Formule 1, maar zeg nooit nooit. Ik kan mij niet voorstellen dat ik niet meer rijd en toch ergens in een pitbox sta. Waarschijnlijk ga ik dan denken dat ik nog wel een jaartje kan doorgaan. Misschien is het beter om dan een sabbatical te nemen."