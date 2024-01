Grappende Verstappen reageert op Copse-inhaalacties

Max Verstappen kwam gisteravond in actie tijdens een het 'Real Racers Never Quit'-toernooi. De regerend wereldkampioen Formule 1 reed een aantal sterke simraces en hij voelde zich heel erg goed. Hij voelde zich zelfs zo goed, dat hij refereerde naar één van de meest spraakmakende momenten uit 2021.

Eén van de simraces werd verreden op de virtuele variant van het circuit van Silverstone. Verstappen kwam als winnaar over de streep en na afloop werd hij hierover geïnterviewd tijdens de livestream. De commentator geeft aan dat hij heeft genoten van de duels en de inhaalacties in Copse Corner. Verstappen reageert gevat door te stellen dat je daar wel kan inhalen. Het is een referentie naar de Britse Grand Prix van 2021 toen Verstappen in Copse van de baan werd getikt door zijn titelrivaal Lewis Hamilton.